«Зенит» готов отдать 30 миллионов евро за форварда «Торино» Белотти
«Зенит» интересуется нападающим «Торино» Андреа Белотти, сообщает 30 июля сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, клубы ведут переговоры с начала июля, когда игрок все еще был в составе сборной Италии на Евро-2020. Также указано, что переговоры проходят положительно. «Зенит» готов сделать официальное предложение в размере 30 миллионов евро + бонусы. Туринский клуб может рассмотреть этот вариант.
27-летний форвард в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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