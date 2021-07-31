В Италии сообщают, что Белотти не заинтересован в переходе «Зенит»

«Зенит» проявляет активный интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.

Однако форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба. Окончательного решения со стороны Белотти пока нет.

Ранее появилась информация, что «Зенит» готов сделать официальное предложение в размере 30 миллионов евро + бонусы. Туринский клуб может рассмотреть этот вариант.

27-летний форвард в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.