В Италии сообщают, что Белотти не заинтересован в переходе «Зенит»
«Зенит» проявляет активный интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.
Однако форвард туринской команды не хочет переезжать в Россию, несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба. Окончательного решения со стороны Белотти пока нет.
Ранее появилась информация, что «Зенит» готов сделать официальное предложение в размере 30 миллионов евро + бонусы. Туринский клуб может рассмотреть этот вариант.
27-летний форвард в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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