Белотти может покинуть «Торино», если летом не продлит контракт

Форвард «Торино» Андреа Белотти может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний итальянец уйдет из туринского клуба, если не продлит контракт, который истекает летом 2022 года. На игрока претендуют «Милан», «Рома» и «Лион».

В текущем сезоне Белотти провел 28 матчей за «Торино», в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.