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«Ювентус» сообщил, что Бонуччи выздоровел после заражения коронавирусом

00:17
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний итальянец больше не находится на самоизоляции, 13 апреля игрок присоединится к тренировкам команды.

1 апреля стало известно, что Бонуччи заразился коронавирусом. Также вместе с ним положительный тест сдал другой защитник туринцев Мерих Демирал.

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