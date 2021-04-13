«Ювентус» сообщил, что Бонуччи выздоровел после заражения коронавирусом
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
33-летний итальянец больше не находится на самоизоляции, 13 апреля игрок присоединится к тренировкам команды.
1 апреля стало известно, что Бонуччи заразился коронавирусом. Также вместе с ним положительный тест сдал другой защитник туринцев Мерих Демирал.
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