Хавьер Рибалта после «Зенита» стал управляющим директором «Пармы»

«Парма» на официальном сайте 13 апреля сообщила о назначении Хавьера Рибалты управляющим директором клуба.

К новой работе испанский специалист приступит 19 апреля.

После 30 туров «Парма» занимает предпоследнее место в серии А с 20 очками.

8 апреля «Зенит» объявил, что 40-летний испанец покидает клуб. Ранее он также работал в «Милане», «Манчестер Юнайтеде», «Ювентусе» и «Торино».

«Конечно, мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым», — признался Рибалта после ухода.

Функционер работал в «Зените» с 2018 года. Команда занимает первое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 54 очка в 25 матчах.