«Кальяри» обыграл «Бари» и вернулся в серию А

«Кальяри» в гостях обыграл «Бари» в ответном матче финала плей-офф за право выступить в серии А в следующем сезоне — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Леонардо Паволетти.

Первый матч завершился вничью 1:1. «Кальяри» вернулся в серию А спустя сезон после вылета. Команду возглавляет 71-летний Клаудио Раньери.

Ранее в серию А вышли «Фрозиноне» и «Дженоа», покинули высший дивизион «Сампдория», «Кремонезе» и «Специя».