Баллардини может занять пост главного тренера «Кремонезе»

Главный тренер «Кремонезе» Массимилиано Альвини может быть уволен со своего поста, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб из Кремона идет на последнем месте в турнирной таблице и не только не одержал ни одной победы, но и не вел в счете ни минуты в текущем сезоне серии А.

Основным претендентом на пост главного тренера является экс-тренер «Дженоа», «Палермо», «Болоньи», «Кальяри» и «Лацио» Давиде Баллардини.

59-летний специалист требует контракт до 2024 года, а также хочет получить внушительный бонус в том случае, если команда сохранить прописку в серии А.

Еще одним вариантом для «Кремонезе» хорватский тренер Ненад Бьелица.