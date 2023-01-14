Болельщикам «Наполи» и «Ромы» запретили на два месяца посещать выездные игры

Министерство внутренних дел Италии запретило болельщикам «Наполи» и «Рома» посещать выездные игры в течение двух месяцев, сообщает ANSA.

8 января около 300 фанатов «Наполи» и «Ромы» устроили массовую драку на автостраде в районе города Ареццо в центре Италии.

Болельщики «Наполи» ехали в Геную на матч с «Сампдорией», а фанаты «Ромы» направлялись в Милан. Полиции пришлось перекрыть автостраду, столкновения продолжались около 50 минут, в результате образовалась девятикилометровая пробка.

В итоге один болельщик получил ранения и был доставлен в больницу. Позже он был задержан за нарушение общественного порядка, но впоследствии отпущен, как и несколько других болельщиков обоих клубов, задержанных за участие в потасовке.