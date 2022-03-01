Миранчук забил четвертый гол «Аталанты» в ворота «Сампдории»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отличился в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».

26-летний россиянин отличился на 86-й минуте, сделав счет 4:0. При этом хавбек вышел на поле на 60-й минуте и через минуту сделал голевую передачу.

На счету Миранчука 2 гола и 4 результативные передачи в 14 матчах сезона.