«Аталанта» победила «Сампдорию», Лукман забил в четвертом матче подряд

«Аталанта» обыграла «Сампдорию» дома в матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У хозяев забили Йоаким Мехле и Адемола Лукман. Лукман отличился в четвертом матче подряд — до этого он делал дубли в играх против «Салернитаны» (8:2) и «Ювентуса» (3:3) в серии А и против «Специи» (5:2) в Кубке Италии.

«Аталанта» поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 38 очками, «Сампдория» идет на 19-й строчке с 9 очками.