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Сегодня, 00:39

«Аталанта» победила «Сампдорию», Лукман забил в четвертом матче подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Аталанты».
Фото Reuters

«Аталанта» обыграла «Сампдорию» дома в матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У хозяев забили Йоаким Мехле и Адемола Лукман. Лукман отличился в четвертом матче подряд — до этого он делал дубли в играх против «Салернитаны» (8:2) и «Ювентуса» (3:3) в серии А и против «Специи» (5:2) в Кубке Италии.

«Аталанта» поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 38 очками, «Сампдория» идет на 19-й строчке с 9 очками.

Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Сампдория

Футбол
ФК Аталанта
ФК Сампдория
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
4
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
5
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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