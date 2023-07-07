Арнаутович: «Прекратите распространять фейки обо мне»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович сообщил, что у него нет травмы.

На этой неделе в СМИ появилась информация, что у форварда проблемы с правой ногой, и он пройдет медицинский осмотр во вторник. После этого решит, присоединиться ли к остальной части своей команды на тренировочном сборе в Вальсе.

«Прекратите распространять фейки обо мне! У меня нет травм! Моя нога в порядке! Я в форме и уже готовлюсь к предстоящему сезону!» — написал Арнаутович в социальной сети.

34-летний австриец в прошлом сезоне сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.