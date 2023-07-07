Арнаутович: «Прекратите распространять фейки обо мне»
Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович сообщил, что у него нет травмы.
На этой неделе в СМИ появилась информация, что у форварда проблемы с правой ногой, и он пройдет медицинский осмотр во вторник. После этого решит, присоединиться ли к остальной части своей команды на тренировочном сборе в Вальсе.
«Прекратите распространять фейки обо мне! У меня нет травм! Моя нога в порядке! Я в форме и уже готовлюсь к предстоящему сезону!» — написал Арнаутович в социальной сети.
34-летний австриец в прошлом сезоне сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.
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15
|Салернитана
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16
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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|20.08
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Торино – Кальяри
|- : -
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Удинезе – Ювентус
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