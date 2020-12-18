«Аталанта» не отпустит Гомеса в другой клуб бесплатно

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес не покинет клуб бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец не будет выставлен на продажу в зимнее трансферное окно. Сообщается, что тренерский штаб и игрок договорились действовать профессионально на благо команды как минимум до 25 декабря. Отношения Джан Пьеро Гасперини и Гомеса остаются напряженными.

В текущем сезоне Гомес провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.