Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» не отпустит Гомеса в другой клуб бесплатно

12:58
Теги:

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес не покинет клуб бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 32-летний аргентинец не будет выставлен на продажу в зимнее трансферное окно. Сообщается, что тренерский штаб и игрок договорились действовать профессионально на благо команды как минимум до 25 декабря. Отношения Джан Пьеро Гасперини и Гомеса остаются напряженными.

В текущем сезоне Гомес провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир