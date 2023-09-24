Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:21

Гол Димарко принес «Интеру» победу над «Эмполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Эмполи» — «Интер».
Фото Reuters

«Интер» на выезде обыграл «Эмполи» в 5-м туре итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил защитник «нерадзурри» Федерико Димарко.

«Интер» одержал пятую победу в пяти турах и с 15 очками продолжает лидировать в серии А. «Эмполи», все еще не набравший очков в текущем сезоне, замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Интер» на домашнем стадионе сыграет с «Сассуоло», а «Эмполи» дома встретится с «Салернитаной». Обе игры пройдут 27 сентября.

Италия. Серия А. 5-й тур
24 сент, 13:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:1
Интер
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
1
0
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Костомаров и Домнина рассказали о госпитализации и ампутации конечностей фигуриста
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри — про автогол Гатти: «Его ошибка была неприятной, но не повлияла на результат матча с «Сассуоло»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
3
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
4
 Ювентус 5 3 1 1 11-6 10
5
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
6
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
7
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
8
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
9
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
12
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
13
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
14
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
15
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
18
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 19:30
Салернитана – Фрозиноне
 1 : 1
22.09 21:45
Лечче – Дженоа
 1 : 0
23.09 16:25
Милан – Верона
 1 : 0
23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 4 : 2
23.09 21:45
Лацио – Монца
 1 : 1
24.09 13:30
Эмполи – Интер
 0 : 1
24.09 16:00
Аталанта – Кальяри
 - : -
24.09 16:00
Удинезе – Фиорентина
 - : -
24.09 19:00
Болонья – Наполи
 - : -
24.09 21:45
Торино – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Федерико Кьеза

Федерико Кьеза

Ювентус

 4
Андреа Пинамонти

Андреа Пинамонти

Сассуоло

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 3 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости