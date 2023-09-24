Гол Димарко принес «Интеру» победу над «Эмполи»

«Интер» на выезде обыграл «Эмполи» в 5-м туре итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил защитник «нерадзурри» Федерико Димарко.

«Интер» одержал пятую победу в пяти турах и с 15 очками продолжает лидировать в серии А. «Эмполи», все еще не набравший очков в текущем сезоне, замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Интер» на домашнем стадионе сыграет с «Сассуоло», а «Эмполи» дома встретится с «Салернитаной». Обе игры пройдут 27 сентября.