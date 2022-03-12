«Аталанта» хочет выкупить Демирала у «Ювентуса»

«Аталанта» хочет выкупить арендованного у «Ювентуса» защитника Мериха Демирала, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, у клуба из Бергамо есть право выкупа 24-летнего турка за 28 миллионов евро, однако команда хочет договориться о трансфере за меньшую сумму. Сообщается, что «Аталанта» готова предложить футболисту контракт до 2026 года.

Демирал выступает за «Аталанту» на правах аренды с августа 2021 года, на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 29 матчах за команду.