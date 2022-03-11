«Интер» проведет новый раунд переговоров с Перишичем по контракту

«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Иваном Перишичем. Однако пока стороны не могут прийти к окончательному соглашению, сообщает TMW.

33-летний хорват хочет заключить контракт на два сезона с опцией продления еще на год. Также он хочет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон.

«Интер» предлагает договор по схеме «1+1». Также клуб предлагает чуть более низкую зарплату: 4,5 миллиона.

В ближайшее время стороны проведут новый раунд переговоров. Действующий контракт Перишича с «Интером» истекает предстоящим летом.

В этом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи.