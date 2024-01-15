Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Фрозиноне»
Стали известны стартовые составы на матч между «Аталантой» и «Фрозиноне» в 20-м туре итальянской серии А.
Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 22.45 по московскому времени.
Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.
«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Хольм, Де Кетеларе, Копмейнерс, Скамакка.
«Фрозиноне»: Турати, Матеус Лусуарди, Бонифаци, Околи, Лирола, Брешианини, Барренечеа, Маццителли, Харруи, Чеддира, Суле.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|20
|13
|3
|4
|38-21
|42
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
7
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
8
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
9
|Рома
|20
|8
|5
|7
|32-24
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|20
|2
|12
|6
|21-32
|18
|
17
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
18
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
20
|Салернитана
|20
|2
|6
|12
|17-40
|12
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|1 : 0
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|2 : 1
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|3 : 1
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|18
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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