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Сегодня, 22:02

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Фрозиноне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Аталантой» и «Фрозиноне» в 20-м туре итальянской серии А.

Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Эдерсон, Де Рон, Хольм, Де Кетеларе, Копмейнерс, Скамакка.

«Фрозиноне»: Турати, Матеус Лусуарди, Бонифаци, Околи, Лирола, Брешианини, Барренечеа, Маццителли, Харруи, Чеддира, Суле.

Италия. Серия А. 20-й тур
15 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Фрозиноне

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фрозиноне
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«Эмполи» объявил об увольнении Андреаццоли, команду возглавил Давиде Никола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
7
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 2 : 1
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 2
14.01 22:45
Милан – Рома
 3 : 1
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 - : -
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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