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«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук отыграл 30 минут

Руслан Минаев
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«Аталанта» дома разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 5:0.

Бергамаски забили три гола в период с 8-й минуты по 14-ю. Отметились Тен Копмейнерс, Эдерсон и Шарль де Кетеларе. В концовке матча отличились Давиде Дзаппакоста и Эмиль Хольм.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Аталанта» набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

«Фрозиноне» проиграл пятый матч подряд. Команда с 19 очками занимает 15-ю строчку.

Италия. Серия А. 20-й тур
15 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
5:0
Фрозиноне

Футбол
ФК Аталанта
ФК Фрозиноне
2
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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Фрозиноне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 2 : 1
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 2
14.01 22:45
Милан – Рома
 3 : 1
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 5 : 0
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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