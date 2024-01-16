«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук отыграл 30 минут

«Аталанта» дома разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 5:0.

Бергамаски забили три гола в период с 8-й минуты по 14-ю. Отметились Тен Копмейнерс, Эдерсон и Шарль де Кетеларе. В концовке матча отличились Давиде Дзаппакоста и Эмиль Хольм.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Аталанта» набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

«Фрозиноне» проиграл пятый матч подряд. Команда с 19 очками занимает 15-ю строчку.