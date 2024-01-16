«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук отыграл 30 минут
«Аталанта» дома разгромила «Фрозиноне» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 5:0.
Бергамаски забили три гола в период с 8-й минуты по 14-ю. Отметились Тен Копмейнерс, Эдерсон и Шарль де Кетеларе. В концовке матча отличились Давиде Дзаппакоста и Эмиль Хольм.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Аталанта» набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.
«Фрозиноне» проиграл пятый матч подряд. Команда с 19 очками занимает 15-ю строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|20
|13
|3
|4
|38-21
|42
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
9
|Рома
|20
|8
|5
|7
|32-24
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|20
|5
|4
|11
|25-39
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|20
|2
|12
|6
|21-32
|18
|
17
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
18
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
20
|Салернитана
|20
|2
|6
|12
|17-40
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|1 : 0
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|2 : 1
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|3 : 1
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|5 : 0
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|18
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
Новости