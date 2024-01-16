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Пиоли: «Не надо записывать «Милан» в гонку за титулом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах клуба в борьбе за чемпионство в серии А.

«Не надо записывать нас в гонку за титулом. Нам нужно сосредоточиться на себе, цель ясна. Мы достаточно неплохо провели первую половину сезона и хотим выступить еще лучше. Думаю, 39 очков за первый круг — это не так уж плохо, но теперь нужно нажать на педаль газа», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Также 58-летний тренер считает, что «Милан» мог набрать больше очков в первой части сезона.

«У нас остались серия А и Лига Европы, и мы можем сказать в этих турнирах свое слово», — сказал Пиоли.

«Милан» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка в 20 матчах. На первом месте находится «Интер» (51 очко), на втором — «Ювентус» (46).

ФК Милан
Стефано Пиоли
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
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 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
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 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
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 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
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