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«Аталанта» — «Дженоа»: прямая трансляция матча начнется в 20.00

18:30
Алексей Миранчук. Фото twitter.com/Atalanta_BC
Алексей Миранчук. Фото twitter.com/Atalanta_BC
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Сегодня, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» сыграет против «Дженоа». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на игру. Россиянин отметился голом в матче Кубка Италии против «Кальяри» (3:1). Это был первый матч, в котором он вышел на поле с первых минут.

Следить за матчем «Аталанта» — «Дженоа»" вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Дженоа»

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