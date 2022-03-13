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«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Дженоа»

«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Дженоа»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в заявку команды на игру.

Агент 26-летнего россиянина Вадим Шпинев сообщал «СЭ», что Миранчук не попал в заявку из-за незначительных проблем со здоровьем.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками в 28 матчах. «Дженоа» идет на предпоследней, 19-й строчке с 19 очками в 29 играх.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:0
Дженоа
Аталанта
Спортьелло Паломино Джимсити Скальвини (Мерих Демирал, 78) Мехле (Бога, 46) Копмайнерс Пессина Дзаппакоста (Хатебур, 57) Пашалич (Михэйлэ, 90) Муриэль Малиновский (Толой, 57)
Дженоа
Сиригу Васкес Эстигор Максимович Френдруп Бадель Гальдамес (Каллон, 88) Портанова Мелегони Амири (Эрнани, 73) Йебоа (Дестро, 71)
Предупреждения
Дзаппакоста 38’, Толой 82’  - 
Судьи
Абиссо (Италия)

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 - : -
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