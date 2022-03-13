«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Дженоа»

«Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в заявку команды на игру.

Агент 26-летнего россиянина Вадим Шпинев сообщал «СЭ», что Миранчук не попал в заявку из-за незначительных проблем со здоровьем.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками в 28 матчах. «Дженоа» идет на предпоследней, 19-й строчке с 19 очками в 29 играх.