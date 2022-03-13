«Рома» ушла от поражения в матче с «Удинезе» благодаря голу Пеллегрини с пенальти на 90+3-й минуте

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев на 15-й минуте забил Науэль Молина, у гостей на 90+3-й минуте с пенальти счет сравнял Лоренцо Пеллегрини.

«Рома» продлила свою серию без поражений в чемпионате до 8 матчей подряд.

Римляне занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками в 29 матчах. «Удинезе» занимает 14-ю строчку с 30 очками в 27 матчах.