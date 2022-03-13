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«Рома» ушла от поражения в матче с «Удинезе» благодаря голу Пеллегрини с пенальти на 90+3-й минуте

«Рома» ушла от поражения в матче с «Удинезе» благодаря голу Пеллегрини с пенальти на 90+3-й минуте
Иван Торопцев
Корреспондент

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев на 15-й минуте забил Науэль Молина, у гостей на 90+3-й минуте с пенальти счет сравнял Лоренцо Пеллегрини.

«Рома» продлила свою серию без поражений в чемпионате до 8 матчей подряд.

Римляне занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 48 очками в 29 матчах. «Удинезе» занимает 14-ю строчку с 30 очками в 27 матчах.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 20:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Рома
Голы
Молина, 15 (1:0), Пеллегрини, 90 (1:1)
Удинезе
Сильвестри Перес (Зегелар, 82) Мари Бекао Удогие Макенго (Самарджич, 87) Яяло Перейра Молина Деулофеу (Пуссетто, 87) Бету
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини (Перес, 85) Залевски (Афена-Гьян, 65) Пеллегрини Кристанте Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 46) Карсдорп (Верету, 73) Абрахам (Шомуродов, 65) Дзаньоло
Предупреждения
Деулофеу 26’, Макенго 86’, Бекао 90’  -  Афена-Гьян 70’, Роджер Ибаньес 88’
Судьи
Белло (Италия)

Футбол
ФК Рома
ФК Удинезе
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 - : -
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Лацио

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Николо Дзаньоло

Рома

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