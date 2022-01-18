Ассоциация судей извинилась перед «Миланом» за ошибку арбитра

Ассоциация итальянских судей принесла извинения «Милану» за ошибку рефери Марко Серры, допущенную в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Специи» (1:2), сообщает La Gazzetta dello Sport.

В концовке игры арбитр не засчитал гол полузащитника «россонери» Жуниора Мессиаса, свистнув прямо перед ударом хавбека и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

После матча сам арбитр принес извинения «Милану» и не сдержал слез в раздевалке.

При этом группа игроков миланской команды во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.