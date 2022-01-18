Спаллетти считает, что «Наполи» может играть лучше

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу победного матча над «Болоньей» (2:0) в 22-м туре серии А.

«В этом сезоне мы потеряли много очков. Мы должны быть в топ-4 по окончании розыгрыша. У нас есть качество и команда, чтобы сделать это. Иногда мы теряем наш уровень, мы должны были лучше использовать то пространство, которое они оставили для нас в последние минуты игры», — цитирует Спаллетти DAZN.

После 22 туров серии А «Наполи» с 46 очками занимает 3-е место. 23 января команда сыграет с «Салернитаной» в 23-м туре чемпионата Италии.