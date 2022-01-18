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Сегодня, 10:20

Спаллетти считает, что «Наполи» может играть лучше

Виктория Кравченко

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу победного матча над «Болоньей» (2:0) в 22-м туре серии А.

«В этом сезоне мы потеряли много очков. Мы должны быть в топ-4 по окончании розыгрыша. У нас есть качество и команда, чтобы сделать это. Иногда мы теряем наш уровень, мы должны были лучше использовать то пространство, которое они оставили для нас в последние минуты игры», — цитирует Спаллетти DAZN.

После 22 туров серии А «Наполи» с 46 очками занимает 3-е место. 23 января команда сыграет с «Салернитаной» в 23-м туре чемпионата Италии.

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
15
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
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 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
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16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 2 : 4
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 1 : 0
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 0 : 0
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 0 : 2
17.01 20:30
Милан – Специя
 1 : 2
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 6 : 0
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Лацио

 17
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Фиорентина

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Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

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Болонья

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 19 1 9
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Венеция

 14 1 7
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