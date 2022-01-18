Арбитр Серра заплакал из-за своей ошибки в матче «Милан» — «Специя»

Арбитр Марко Серра заплакал из-за ошибки в матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Специя» (1:2), сообщает Milan News.

В конце встречи арбитр не засчитал гол полузащитника «Милана» Жуниора Мессиаса, дав свисток перед ударом полузащитника и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то что мяч оставался у них.

После игры Серра принес извинения игрокам миланской команды и не сдержал слез. Игроки во главе со Златаном Ибрагимовичем пришли в раздевалку, чтобы утешить его и поддержать.