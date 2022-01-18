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Сегодня, 17:15

Арбитр Серра заплакал из-за своей ошибки в матче «Милан» — «Специя»

Карен Саркисян
Корреспондент
Арбитр Серра заплакал из-за своей ошибки в матче «Милан» — «Специя».
Фото Getty Images

Арбитр Марко Серра заплакал из-за ошибки в матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Специя» (1:2), сообщает Milan News.

В конце встречи арбитр не засчитал гол полузащитника «Милана» Жуниора Мессиаса, дав свисток перед ударом полузащитника и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то что мяч оставался у них.

После игры Серра принес извинения игрокам миланской команды и не сдержал слез. Игроки во главе со Златаном Ибрагимовичем пришли в раздевалку, чтобы утешить его и поддержать.

Источник: https://www.milannews.it/primo-piano/corsera-retroscena-serra-in-lacrime-a-fine-partita-ibrahimovic-va-a-consolarlo-nello-spogliatoio-438160
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 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
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22.12 20:30
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 1 : 0
22.12 20:30
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 0 : 1
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