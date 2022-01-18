Арбитр Серра заплакал из-за своей ошибки в матче «Милан» — «Специя»
Арбитр Марко Серра заплакал из-за ошибки в матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Специя» (1:2), сообщает Milan News.
В конце встречи арбитр не засчитал гол полузащитника «Милана» Жуниора Мессиаса, дав свисток перед ударом полузащитника и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то что мяч оставался у них.
После игры Серра принес извинения игрокам миланской команды и не сдержал слез. Игроки во главе со Златаном Ибрагимовичем пришли в раздевалку, чтобы утешить его и поддержать.
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|
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|22
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|4
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|20
|4
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|8
|28-36
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|22
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|5
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|29-40
|20
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|
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|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
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