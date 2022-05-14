«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сохраняют интерес к Дибала

На нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала претендуют три клуба из Англии — «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», сообщает журналист Экрем Конур.

Соглашение 28-летнего аргентинца с туринцами истекает в июне 2022 года.

Сам игрок склоняется к тому, чтобы остаться в Италии и готов заключить договор с «Интером». Сообщалось, что миланский клуб предложит нападающему четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.