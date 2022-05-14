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Сегодня, 11:50

Чемпионат Италии: «Милан» — «Аталанта», «Ювентус» — «Лацио» и другие матчи 37-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Милана» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press
37-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 37-й тур
14 мая, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Салернитана
Италия. Серия А. 37-й тур
14 мая, 19:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Торино
Италия. Серия А. 37-й тур
14 мая, 19:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Специя
Италия. Серия А. 37-й тур
14 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Венеция
Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 13:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Дженоа
Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Аталанта
Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Интер
Италия. Серия А. 37-й тур
16 мая, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Фиорентина
Италия. Серия А. 37-й тур
16 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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