Аркадиуш Милик может перейти в «Атлетико», если из команды уйдет Диего Коста

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может перейти в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридский клуб планирует приобрести 26-летнего поляка в случае, если продаст 31-летнего форварда Диего Косту, которым интересуется «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Сообщается, что Милик не собирается продлевать контракт с «Наполи», который действует до лета 2021 года, в связи с чем неаполитанский клуб постарается продать нападающего летом 2020 года, чтобы выручить за него хотя бы какую-то сумму, а не отпускать свободным агентом.

В сезоне-2019/20 Милик забил 12 голов в 22 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 40 миллионов евро.