Антонио Кассано: «Ибрагимович — третий лучший нападающий в истории»
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал игру нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
«После Роналду и Ван Бастена Ибрагимович — третий по силе центральный нападающий в истории, лучший из тех, кого я когда-либо видел», — сказал Кассано в прямом эфире Instagram.
В текуще сезоне Ибрагимович провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.