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Антонио Кассано: «Ибрагимович — третий лучший нападающий в истории»

16:37
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Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал игру нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

«После Роналду и Ван Бастена Ибрагимович — третий по силе центральный нападающий в истории, лучший из тех, кого я когда-либо видел», — сказал Кассано в прямом эфире Instagram.

В текуще сезоне Ибрагимович провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативных передач.

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