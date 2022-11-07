Червиченко: «Венеция» — аутсайдер! Что там делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать?
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».
— Можно ли предположить, что мы увидим кого-то из футболистов «Спартака» в «Венеции» в ближайшем будущем?
— «Венеция» — аутсайдер серии B! Что там делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать?
— Исключаете даже вариант с арендой?
— Для чего? Чем эта команда лучше наших десяти первых в РПЛ? Только тем, что это Италия?
— Но ведь туда как-то смогли заманить Черышева.
— Думаю, что слово «заманили» здесь не подходит. Может быть, он просто решил завершить футбольную карьеру в необычном месте, — сказал Червиченко «РБ Спорт».
Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|
2
|Милан
|13
|9
|2
|2
|27-14
|29
|
3
|Лацио
|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|
4
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|
5
|Ювентус
|13
|7
|4
|2
|20-7
|25
|
6
|Рома
|13
|8
|1
|4
|16-12
|25
|
7
|Интер
|13
|8
|0
|5
|25-19
|24
|
8
|Удинезе
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|
10
|Торино
|13
|5
|2
|6
|13-16
|17
|
11
|Болонья
|13
|4
|4
|5
|16-19
|16
|
12
|Фиорентина
|13
|4
|4
|5
|15-17
|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|
14
|Эмполи
|13
|3
|5
|5
|10-17
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|13
|2
|3
|8
|11-24
|9
|
18
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
|6-23
|6
|
19
|Кремонезе
|13
|0
|6
|7
|11-24
|6
|
20
|Верона
|13
|1
|2
|10
|11-26
|5
|8.11
|20:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|8.11
|20:30
|
Специя – Удинезе
|- : -
|8.11
|22:45
|
Кремонезе – Милан
|- : -
|9.11
|20:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|9.11
|20:30
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|9.11
|22:45
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|9.11
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|9.11
|22:45
|
Торино – Сампдория
|- : -
|10.11
|20:30
|
Верона – Ювентус
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лацио – Монца
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|11
|1
|3
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|11
|1
|3