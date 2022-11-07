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Червиченко: «Венеция» — аутсайдер! Что там делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать?

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».

— Можно ли предположить, что мы увидим кого-то из футболистов «Спартака» в «Венеции» в ближайшем будущем?

— «Венеция» — аутсайдер серии B! Что там делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать?

— Исключаете даже вариант с арендой?

— Для чего? Чем эта команда лучше наших десяти первых в РПЛ? Только тем, что это Италия?

— Но ведь туда как-то смогли заманить Черышева.

— Думаю, что слово «заманили» здесь не подходит. Может быть, он просто решил завершить футбольную карьеру в необычном месте, — сказал Червиченко «РБ Спорт».

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Ваноли был «Спартак», который он возглавлял с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-chto-delat-futbolistam-spartaka-v-venetsii-v-karnavale-uchastvovat/
ФК Венеция
Андрей Червиченко
Паоло Ваноли
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Паоло Ваноли заключил контракт с «Венецией» на два года
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 - : -
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 - : -
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 - : -
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
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 - : -
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Лацио – Монца
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Марко Арнаутович

Болонья

 7
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 6
П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Удинезе

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Мариу Руй

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Наполи

 5
И К Ж
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Удинезе

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