Погба: «Мне уже лучше. Можно даже сказать, что сейчас я чувствую себя хорошо»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«Мне уже лучше. Можно даже сказать, что сейчас я чувствую себя хорошо», — цитирует инсайдер Джанлука Ди Марцио 29-летнего футболиста.

Погба из-за травмы пропустит чемпионат мира в Катаре.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.