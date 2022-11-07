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Погба: «Мне уже лучше. Можно даже сказать, что сейчас я чувствую себя хорошо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«Мне уже лучше. Можно даже сказать, что сейчас я чувствую себя хорошо», — цитирует инсайдер Джанлука Ди Марцио 29-летнего футболиста.

Погба из-за травмы пропустит чемпионат мира в Катаре.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

Поль Погба
ФК Ювентус
0
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 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
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 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
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 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
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 Рома 13 8 1 4 16-12 25
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 Интер 13 8 0 5 25-19 24
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 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
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 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
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 Торино 13 5 2 6 13-16 17
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 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
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 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
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 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
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 Специя 13 2 3 8 11-24 9
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 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
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8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 - : -
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 - : -
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 - : -
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

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Ювентус

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Неуэн Перес

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Удинезе

 11 1 3
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 11 1 3
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