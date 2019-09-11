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Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»

22:23
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выразил недовольство состоянием домашней арены клуба. Стадион «Сан-Паоло» летом подвергся реконструкции из-за проведения в Неаполе летней Универсиады.

— У меня просто нет слов. Я видел состояние раздевалок, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — Специально согласился провести первые два тура сезона на выезде, чтобы работы были закончены.

За два месяца можно построить дом! А нам не могу отремонтировать раздевалки. Я просто возмущен некомпетентностью организации работы. Считаю, что это проявление неуважения к команде.

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