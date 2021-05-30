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Бруну Алвеш объявил, что уходит из «Пармы»

19:57
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Защитник «Пармы» Бруну Алвеш сообщил, что покидает клуб.

«Спасибо, Парма. Вы были для меня намного больше, чем просто футбольный клуб. Пора попрощаться! Впереди новые возможности и проекты. Вперед, «Парма», - написал Алвеш в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bruno Alves Regufe Eduardo (@brunoralves2oficiall)

4 мая появилась информация о том, что португальская «Боавишта» и итальянский «Лечче» проявляют интерес к футболисту.

Алвеш перешел в «Парму» в июне 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 39-летний бразилец провел 19 игр в серии А и забил один гол.

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