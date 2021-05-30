Бруну Алвеш объявил, что уходит из «Пармы»

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш сообщил, что покидает клуб.

«Спасибо, Парма. Вы были для меня намного больше, чем просто футбольный клуб. Пора попрощаться! Впереди новые возможности и проекты. Вперед, «Парма», - написал Алвеш в Instagram.

4 мая появилась информация о том, что португальская «Боавишта» и итальянский «Лечче» проявляют интерес к футболисту.

Алвеш перешел в «Парму» в июне 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 39-летний бразилец провел 19 игр в серии А и забил один гол.