К Бруну Алвешу проявляют интерес клубы из Италии и Португалии
18:04
Центральный защитник Бруну Алвеш покинет «Парму» на правах свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.
Нынешний контракт 39-летнего португальца рассчитан до конца текущего, и клуб не намерен его продлевать.
По информации источника, к футболисту проявляют интерес как минимум два клуба, в числе которых оказались португальская «Боавишта» и итальянский «Лечче».
В текущем сезоне Бруну Алвеш провел за «Парму» 17 матчей в итальянской серии А, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
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