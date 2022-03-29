Массимо Каррера назвал игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в серии А

Массимо Каррера назвал пятерых игроков «Спартака», которые могли бы проявить себя в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал игроков московского клуба, которые смогли бы заиграть в серии А.

«У меня в «Спартаке» не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в «Спартаке» сейчас такая же атмосфера.

Кто из игроков «Спартака» мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев — стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Я думаю, что у них есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо выступать в Италии! Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает. Он разве настолько хорош?» — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Спартак» после 22 туров РПЛ занимает 9-е место в турнирной таблице. 2 апреля красно-белые сыграют с «Локомотивом» в 23-м туре.

02.04.2022 | Локомотив - Спартак