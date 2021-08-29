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Тренер «Эмполи» о победе над «Ювентусом»: «Это день, о котором мы можем рассказать нашим внукам»

04:29
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Главный тренер «Эмполи» Аурелио Андреаццоли подвел итоги матча второго тура серии А против «Ювентуса» (1:0).

«Я сказал ребятам, что они могут это сделать. Теперь они увидели, что это возможно. Мы все одинаковые, у нас две ноги, две руки и сердце. Это день, о котором мы можем рассказать нашим внукам. Не только результат, но и отличная игра против этих чемпионов. Ребятам удалось получить дополнительный выходной, поскольку они уговорили меня дать им немного отдохнуть. Они заслужили это, потому что очень хорошо поработали», — приводит слова Андреаццоли DAZN.

«Юве» с одним очком занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» три очка и 11-е место. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи», а «Эмполи» примет «Венецию».

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Сергей Разин все материалы автора

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