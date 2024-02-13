Аллегри сравнялся с Липпи и вышел на второе место по матчам в «Ювентусе» среди тренеров

Матч «Ювентуса» с «Удинезе» (0:1) стал для Массимилиано Аллегри 405-м в статусе главного тренера туринской команды.

Аллегри сравнялся с Марчелло Липпи и теперь делит с ним второе место по проведенным с «Ювентусом» играм во всех турнирах среди тренеров.

Рекорд по матчам с «Ювентусом» в статусе главного тренера команды принадлежит Джованни Трапаттони (596).