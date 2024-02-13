«Ювентус» уступил «Удинезе» и потерпел второе поражение подряд

«Ювентус» дома проиграл «Удинезе» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол на 25-й минуте забил защитник гостей Лаутаро Джаннетти.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 53 очками в 24 матчах. Туринская команда потерпела второе поражение подряд и отстает от лидирующего «Интера» на 7 очков, при этом «нерадзурри» провели на один матч меньше.

«Удинезе» поднялся на 15-е место с 22 очками в 24 играх.