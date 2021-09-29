Кьеллини надеется, что Жоржиньо станет обладателем «Золотого мяча» в этом году

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини выразил надежду на то, что его соотечественник и полузащитник «Челси» Жоржиньо станет обладателем «Золотого мяча».

«Надеюсь, Жоржиньо выиграет. Он мой хороший друг. Если ему дадут награду, я восприму ее как собственную. Жоржиньо был частью команды, выигравшей Евро, и принес эмоции, которые всегда будут в наших сердцах. Я всегда считал его хорошим игроком, но после первых совместных тренировок понял, насколько он силен. Это топ-футболист. Жоржиньо технически одарен, но главное — то, что в его голове. Многие говорят, что он мог показывать свой максимум лишь под руководством Сарри, но, где бы он ни играл, он всегда являлся игроком основы. Я действительно надеюсь, что ему вручат «Золотой мяч», — приводит Goal слова Кьеллини.

В 2021 году Жоржиньо стал победителем Евро-2020 и Лиги чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 5 декабря.