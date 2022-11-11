Аллегри признал, что «Ювентус» сыграл не очень хорошо против «Вероны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Конечно, это было не очень хорошее выступление, но мы знаем, что против таких команд должны использовать другой подхо. В определенных ситуациях мы могли бы сыграть лучше. Это было тяжелое время, когда много травм. Поздравляю парней с тем, как они подошли к этой игре», — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» одержал пятую победу подряд и занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.