Моуринью посоветовал футболисту «Ромы» покинуть клуб из-за непрофессионального отношения

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что посоветовал одному из футболистов команды покинуть клуб из-за непрофессионального отношения во время матча 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:1).

«Рома» играла хорошо. Мы приехали после двух тяжелых и печальных игр, и хотели победить. Несмотря ни на что, мне жаль, потому что усилия команды, которая играла как единое целое, были преданы футболистом с непрофессиональным отношением.

Я почти никогда не хожу в раздевалку, но сегодня я зашел туда, чтобы рассказать всем. Я говорил с ним и посоветовал ему покинуть клуб в январе, но я не знаю, что он сделает в итоге, — приводит слова Моуринью Marca.

Отметим, что 59-летний специалист не назвал имя футболиста.

«Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 26 очков в 14 матчах.