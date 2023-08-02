Аллегри: «Я доволен игроками, которые есть у «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возможный обмен Душана Влаховича на Ромелу Лукаку.

«Я доволен игроками, которые у нас есть, но предложения, от которых невозможно отказаться, будут рассмотрены из-за финансового положения. Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба», — приводит Фабрицио Романо в Twitter слова Аллегри.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды: в 37 матчах во всех турнирах он забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи.