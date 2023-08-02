Аллегри: «Я доволен игроками, которые есть у «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возможный обмен Душана Влаховича на Ромелу Лукаку.«Я доволен игроками, которые у нас есть, но предложения, от которых невозможно отказаться, будут рассмотрены из-за финансового положения. Я, как всегда, приспособлюсь к выбору клуба», — приводит Фабрицио Романо в Twitter слова Аллегри.
В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды: в 37 матчах во всех турнирах он забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи.
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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