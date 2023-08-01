«Ювентус» готов обменять Влаховича на Лукаку с доплатой от «Челси»

«Ювентус» продолжает переговоры с «Челси» по переходу нападающего Ромелу Лукаку в туринский клуб.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» готов отпустить Душана Влаховича в лондонский клуб в обмен на Лукаку с доплатой «синих» не менее 35 миллионов евро. «Челси» уже ведет переговоры с Влаховичем об условиях личного контракта.

В сезоне-2022/23 Влахович сыграл в 42 матча во всех турнирах, забилы 14 мячей и сделал 4 голевые передачи.

В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард в 37 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.