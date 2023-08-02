Бывший защитник «Барселоны» Мина близок к переходу в «Фиорентину». Игроком интересовались клубы РПЛ
Бывший защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Фиорентину», утверждает журналист Николо Скира.
По данным источника, в среду, 2 августа стороны проведут переговоры по поводу условий контракта.
1 августа сообщалось, что 28-летним колумбийцем интересовались несколько клубов РПЛ.
Последним клубом Мины был «Эвертон», за который он выступал с августа 2018 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола в 8 матчах за команду.
После завершения прошлого сезона «Эвертон» не стал продлевать контракт с футболистом. В данный момент Мина является свободным агентом.
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|Лацио
|0
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|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
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|0
|
10
|Торино
|0
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|0
|
11
|Монца
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
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|0
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|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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