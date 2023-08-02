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Бывший защитник «Барселоны» Мина близок к переходу в «Фиорентину». Игроком интересовались клубы РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Фиорентину», утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, в среду, 2 августа стороны проведут переговоры по поводу условий контракта.

1 августа сообщалось, что 28-летним колумбийцем интересовались несколько клубов РПЛ.

Последним клубом Мины был «Эвертон», за который он выступал с августа 2018 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола в 8 матчах за команду.

После завершения прошлого сезона «Эвертон» не стал продлевать контракт с футболистом. В данный момент Мина является свободным агентом.

Йерри Мина
Футбол
РПЛ
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