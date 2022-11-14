Аллегри не уверен, что «Ювентус» в этом сезоне сможет выиграть серию А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о борьбе команды за чемпионский титул в текущем сезоне серии А.

«Думаю, в этом сезоне нам не удастся выиграть скудетто, набрав меньше 90 очков. «Ювентус» сильно отстал. Тем не менее мы должны продолжать бороться. Мы перезарядимся в январе и продолжим свой путь», — цитирует Аллегри Footbal-Italia.

После 15 туров чемпионата Италии «Ювентус» идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.