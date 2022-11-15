«Наполи» работает над продлением контракта со Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба работает над тем, чтобы продлить соглашение с 63-летним итальянцем. Неаполитанцы могут активировать пункт продления контракта до 2024 года, но хотят договориться о продлении до 2025 года.

В текущем сезоне «Наполи» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице серии А.