Аллегри не уверен, что Влахович сыграет с «Торино»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не уверен, что нападающий Душан Влахович будет участвовать в дерби с «Торино» в серии А.

Игрок испытывает проблемы со спиной. Серб не участвовал в матче 7-го тура серии А с «Аталантой» (0:0).

В активе 23-летнего форварда 4 гола и ассист в этом сезоне чемпионата Италии.