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Сегодня, 10:03

Аллегри не уверен, что Влахович сыграет с «Торино»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не уверен, что нападающий Душан Влахович будет участвовать в дерби с «Торино» в серии А.

Игрок испытывает проблемы со спиной. Серб не участвовал в матче 7-го тура серии А с «Аталантой» (0:0).

В активе 23-летнего форварда 4 гола и ассист в этом сезоне чемпионата Италии.

После 7 туров серии А «Юве» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Душан Влахович
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
11
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
12
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
13
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
14
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
15
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
16
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
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30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 2 : 2
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 0 : 0
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 2 : 0
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
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Торино – Верона
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