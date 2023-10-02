Аллегри: «Не сомневаюсь, что Щенсны входит в число лучших голкиперов мира»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что голкипер Войцех Щенсны входит в число лучших игроков в мире на своей позиции.

«Не сомневаюсь, что он входит в число лучших голкиперов мира. Я уверен в этом», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

Ранее 33-летний вратарь продлил контракт с «Ювентусом» еще на год. Его соглашение с туринцами истекает летом 2025 года.