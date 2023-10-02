Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:51

Сазонов дебютирует в стартовом составе «Торино»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Торино» объявил стартовый состав перед матчем с «Вероной» в 7-м туре серии А.

С первых минут в защите «быков» выйдет Саба Сазонов, перешедший в летнее межсезонье из «Динамо».

Для 21-летнего грузина это дебют в стартовом составе нового клуба. В прошлой игре он заменил травмированного Алессандро Буонджорно на 27-й минуте.

Матч «Торино» — «Верона» начнется в 19.30 мск.

ФК Верона
ФК Торино
Саба Сазонов
1
Читайте также
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри не уверен, что Влахович сыграет с «Торино»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
11
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
12
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
13
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
14
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
15
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
16
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
17
 Удинезе 7 0 4 3 4-12 4
18
 Эмполи 7 1 0 6 1-16 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 3 : 0
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 2 : 2
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 0 : 0
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 2 : 0
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
2.10 19:30
Торино – Верона
 - : -
2.10 21:45
Фиорентина – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости