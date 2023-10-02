Сазонов дебютирует в стартовом составе «Торино»
«Торино» объявил стартовый состав перед матчем с «Вероной» в 7-м туре серии А.
С первых минут в защите «быков» выйдет Саба Сазонов, перешедший в летнее межсезонье из «Динамо».
Для 21-летнего грузина это дебют в стартовом составе нового клуба. В прошлой игре он заменил травмированного Алессандро Буонджорно на 27-й минуте.
Матч «Торино» — «Верона» начнется в 19.30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|
2
|Милан
|7
|6
|0
|1
|15-8
|18
|
3
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
4
|Ювентус
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|
5
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|
6
|Фиорентина
|6
|3
|2
|1
|12-10
|11
|
7
|Лечче
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
8
|Болонья
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Фрозиноне
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|11-12
|9
|
11
|Торино
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
12
|Дженоа
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
14
|Верона
|6
|2
|1
|3
|4-6
|7
|
15
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
16
|Монца
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
17
|Удинезе
|7
|0
|4
|3
|4-12
|4
|
18
|Эмполи
|7
|1
|0
|6
|1-16
|3
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2
Результаты / календарь
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38 тур
|30.09
|16:00
|
Лечче – Наполи
|0 : 4
|30.09
|19:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Салернитана – Интер
|0 : 4
|1.10
|13:30
|
Болонья – Эмполи
|3 : 0
|1.10
|16:00
|
Удинезе – Дженоа
|2 : 2
|1.10
|19:00
|
Аталанта – Ювентус
|0 : 0
|1.10
|21:45
|
Рома – Фрозиноне
|2 : 0
|2.10
|19:30
|
Сассуоло – Монца
|- : -
|2.10
|19:30
|
Торино – Верона
|- : -
|2.10
|21:45
|
Фиорентина – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
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