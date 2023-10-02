Сазонов дебютирует в стартовом составе «Торино»

«Торино» объявил стартовый состав перед матчем с «Вероной» в 7-м туре серии А.

С первых минут в защите «быков» выйдет Саба Сазонов, перешедший в летнее межсезонье из «Динамо».

Для 21-летнего грузина это дебют в стартовом составе нового клуба. В прошлой игре он заменил травмированного Алессандро Буонджорно на 27-й минуте.

Матч «Торино» — «Верона» начнется в 19.30 мск.