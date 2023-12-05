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Сегодня, 17:15

Бывший футболист «Пармы» Будель: «Миранчук был не худшим в этот черный день «Аталанты»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото AFP

Одним из двух комментаторов матча 14-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта» (3:0) на платной платформе DAZN был экс-футболист серии А Алессандро Будель. Он поделился с «СЭ» своим мнением о матче и об игре Алексея Миранчука.

— Не припомню, чтобы ведущее спортивное СМИ Италии так низко оценивало работу восхваляемого всеми Гасперини. Вы согласны с оценкой 4,5 в его адрес от La Gazzetta dello Sport? Я вот согласен!

— Выставлять оценки — не мое дело. Но трудно не согласиться с тем, что это был худший матч «Аталанты» в этом сезоне. Да и вообще один из худших за все время работы Гасперини в Бергамо. Так что удивляться низким оценкам как ему, так и игрокам, совсем не следует. Между тем «Торино», который тренирует ученик Гасперини, провел свой лучший поединок в этом чемпионате. У «Аталанты» все валилось из рук и ног, она выглядела аморфной. Игроки же «Торино» словно летали по полю и сыграли при сильной эмоциональной поддержке тренера Юрича на максимуме. Отсюда такой неожиданный результат.

Алексей Миранчук. «Когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе». В Италии жестко раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»

— Трудно выделить кого-то из «Аталанты» по такой ужасной игре, но Миранчук точно не был худшим на поле. Согласны?

— Да, Миранчук не был худшим игроком в этот вечер. Не могу сказать, что он сыграл на том уровне, на котором способен, но он хотя бы старался от начала и до конца, мог даже забить в концовке встречи. К Миранчуку могут быть претензии по качеству игры , но не по самоотдаче.

— В Италии вновь пошли разговоры о том, что «Торино» якобы готов заполучить Миранчука к себе уже в январе. Что вы на это скажете ?

— Вчера «Торино» показал, что он способен ярко играть и в нынешнем составе. Но вот стабильности команде не хватает. Такой игрок, как Миранчук, туринцам бы точно не помешал. Я уже говорил, что считаю Алексея качественным футболистом, достойным играть в серии А. Но ему очень не хватает постоянной игровой практики, а в «Аталанте» он ее вряд ли получит. Надо в такой тупиковой ситуации как можно бысрее менять клуб и двигаться дальше. Во всяком случае, такова моя личная точка зрения.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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ЦСКА готов заплатить 3,2 миллиона евро за полузащитника третьего дивизиона Италии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 - : -
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
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Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
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Доменико Берарди

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П
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Маркус Тюрам

Интер

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Джереми Толян

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

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 4
И К Ж
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