Аллегри признан лучшим тренером ноября в серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стал лучшим наставником серии А в ноябре, сообщает пресс-служба лиги.

В трех ноябрьских матчах чемпионата Италии «Ювентус» одержал 2 победы и сыграл вничью с «Интером» (1:1). Жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ, оценивало каждого тренера на основе технических и спортивных критериев игры команд, а также по показателю фейр-плей.

После 14 туров серии А «Ювентус» с 33 очками занимает 2-е место в чемпионате Италии-2023/24.